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Специалисты обнаружили места порывов на водопроводе «Горловка-Торецк»

10 января 2021, 17:13

Специалисты обнаружили места порывов на водопроводе «Горловка-Торецк»

Специалисты КП «Вода Донбасса» обнаружили 4 места порывов, в результате которых Торецк и еще четырех населенных пункта в Донецкой области с 4 января остаются без водоснабжения. Об этом сообщили в Донецкой ОГА.

10 января специалисты КП завершили обследование участка водопровода «Горловка-Торецк» и частично провели земляные работы.

Бригаду сопровождали пиротехники ГСЧС, которые выявили и изъяли одну гранату ПГ-22.

«Предварительно на 11 января запланировано проведение ремонтных работ водопровода в окрестностях г. Пивденное при соблюдении режима прекращения огня», — отметили в ОГА.

Питьевую воду жителям Торецка и близлежащих населенных пунктов подвозят военные.

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Опубликовано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Воскресенье, 10 января 2021 г.

С 4 января без водоснабжения остается около 40 тысяч жителей Торецка, а также начеление городов Северное, Пивденное и частично поселка Щербиновка.

8 января боевики открыли огонь в направлении рабочей бригады КП «Вода Донбасса», в результате чего было сорвано восстановление участка водопровода «Горловка — Торецк». Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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