Главные новости Донбасса за неделю

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области без учета оккупированной территории подтверждено 39 419 случаев COVID-19 (28 483 человека выздоровели, а 725 — умерли). За неделю выявлен 2021 случай заболевания и 17 летальных случаев.



Группировка «ДНР» подтверждает 16 042 случая заболевания COVID-19 (9241 человек выздоровели, 1438 — умерли). В течение недели зафиксировано 474 заболевших и 41 летальный случай.



За все время исследований на Луганщине COVID-19 подтвержден у 11 975 человек, из них 8607 человек выздоровели, 333 — умерли. За неделю — 967 заболевших и 23 умерших.



Группировка «ЛНР» признает 2243 заболевших коронавирусом в ОРЛО (1839 человек выздоровели, 191 — умер). За неделю — 126 новых случаев COVID-19 и 11 случаев смерти.



Урегулирование конфликта на Донбассе



На этой неделе состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, в ходе которого они обсудили вопросы разрешения вооруженного конфликта в Украине.



Госсекретарь США Майк Помпео выразил сожаление в связи с тем, что действующей Администрации президента Дональда Трампа не удалось достичь большего прогресса в решении конфликта в Украине.



Политика



ЦИК просит Донецкую и Луганскую ОГА предоставить выводы о возможности проведения в 2021 году местных выборов в 18 громадах региона, где не состоялись местные выборы 25 октября 2020 года.



Украина продолжает требовать от Боснии и Герцеговины вернуть икону, похищенную в Луганске и подаренную главе МИД РФ Сергею Лаврову.



Общество



Главе «миграционной службы МВД ДНР» заочно объявлено о подозрении в сепаратизме и нарушении норм международного гуманитарного права.



В группировке «ДНР» утверждают, что за полтора года перевезли в Россию и обратно более 183 тысяч получателей паспортов РФ.



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