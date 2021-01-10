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Главные новости Донбасса за неделю

10 января 2021, 17:41

Главные новости Донбасса за неделю

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области без учета оккупированной территории подтверждено 39 419 случаев COVID-19 (28 483 человека выздоровели, а 725 — умерли). За неделю выявлен 2021 случай заболевания и 17 летальных случаев.

Группировка «ДНР» подтверждает 16 042 случая заболевания COVID-19 (9241 человек выздоровели, 1438 — умерли). В течение недели зафиксировано 474 заболевших и 41 летальный случай.

За все время исследований на Луганщине COVID-19 подтвержден у 11 975 человек, из них 8607 человек выздоровели, 333 — умерли. За неделю — 967 заболевших и 23 умерших.

Группировка «ЛНР» признает 2243 заболевших коронавирусом в ОРЛО (1839 человек выздоровели, 191 — умер). За неделю — 126 новых случаев COVID-19 и 11 случаев смерти.

Урегулирование конфликта на Донбассе

На этой неделе состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, в ходе которого они обсудили вопросы разрешения вооруженного конфликта в Украине.

Госсекретарь США Майк Помпео выразил сожаление в связи с тем, что действующей Администрации президента Дональда Трампа не удалось достичь большего прогресса в решении конфликта в Украине.

Политика

ЦИК просит Донецкую и Луганскую ОГА предоставить выводы о возможности проведения в 2021 году местных выборов в 18 громадах региона, где не состоялись местные выборы 25 октября 2020 года.

Украина продолжает требовать от Боснии и Герцеговины вернуть икону, похищенную в Луганске и подаренную главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Общество

Главе «миграционной службы МВД ДНР» заочно объявлено о подозрении в сепаратизме и нарушении норм международного гуманитарного права.

В группировке «ДНР» утверждают, что за полтора года перевезли в Россию и обратно более 183 тысяч получателей паспортов РФ.

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