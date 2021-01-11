«ДНР» заявляет, что за год продала продукцию 12 странам

Группировка «ДНР» заявила, что в 2020 году подконтрольные ей предприятия экспортировали продукцию в 12 стран мира. Об этом говорится на сайте «миндоходов».



Утверждается, что большинство товаров было продано российским компаниям.



«В 2020 году на них пришлось 77% от общего объема торгового оборота, — а также ЛНР, экспорт в которую по сравнению с 2019-м вырос с 11,3% до 19,5%», — говорится в сообщении.



Как заявляют в формировании, продукция из ОРДЛО вывозилась для продажи резидентам Казахстана, Беларуси, частично признанной Южной Осетии, самопровозглашённой Абхазии и других стран.



В группировке ранее заявляли, что за 11 месяцев 2020 года вывезли продукции почти на 50 млрд рублей.

В конце 2020 года глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявлял, что предприятия на подконтрольной боевикам территории Донетчины загружены примерно на 15%.



В ноябре «ДНР» направила в министерство промышленности и торговли России список из около 20 предприятий на включение их в реестр российских производителей.



Украинские собственники потеряли контроль над своими активами после того, как в марте 2017 года предприятия захватили боевики.