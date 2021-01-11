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«ДНР» заявляет, что за год продала продукцию 12 странам

11 января 2021, 09:17

«ДНР» заявляет, что за год продала продукцию 12 странам

Группировка «ДНР» заявила, что в 2020 году подконтрольные ей предприятия экспортировали продукцию в 12 стран мира. Об этом говорится на сайте «миндоходов».

Утверждается, что большинство товаров было продано российским компаниям.

«В 2020 году на них пришлось 77% от общего объема торгового оборота, — а также ЛНР, экспорт в которую по сравнению с 2019-м вырос с 11,3% до 19,5%», — говорится в сообщении.

Как заявляют в формировании, продукция из ОРДЛО вывозилась для продажи резидентам Казахстана, Беларуси, частично признанной Южной Осетии, самопровозглашённой Абхазии и других стран.

В группировке ранее заявляли, что за 11 месяцев 2020 года вывезли продукции почти на 50 млрд рублей.

В конце 2020 года глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявлял, что предприятия на подконтрольной боевикам территории Донетчины загружены примерно на 15%.  

В ноябре «ДНР» направила в министерство промышленности и торговли России список из около 20 предприятий на включение их в реестр российских производителей.

Украинские собственники потеряли контроль над своими активами после того, как в марте 2017 года предприятия захватили боевики. 

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