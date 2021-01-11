Коронавирусной болезнью в ВСУ заболели еще 6 человек

За минувшие сутки, 10 января, в Вооруженных силах Украины подтверждено 6 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Один военнослужащий госпитализирован в больницу. Также на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 5 человек, один из них — в Донецкой области. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.



По состоянию на 11 января коронавирусной болезнью в ВСУ болеет 1 209 человек. Всего за время пандемии выздоровели 13 336 человек, летальных случаев — 38.



На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 39 человек.

В Украине за сутки зафиксировано 4 288 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. 4 819 пациентов выздоровели, умерли — 68.