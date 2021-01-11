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В Луганской области выявили еще 140 случаев COVID-19

11 января 2021, 12:59

В Луганской области выявили еще 140 случаев COVID-19

За минувшие сутки в Луганской области подтверждено 140 новых случаев коронавируса. В результате осложнений умер 62-летний мужчина из города Лисичанск. Об этом сообщили в пресс-служба облгосадминистрациии.

55 заболевших выявили в Попаснянском районе, 35 в Новопсковском, 15 в Новоайдарском, 15 в Меловском, девять в городе Рубежное, пять в Сватовском районе, четыре в Марковском, три в Лисичанске.

За все время исследований в области COVID-19 лабораторно подтвержден у 12 115 человек. Из них выздоровели — 8607, лечатся — 3174, умерло 334 человека.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 29,5%.

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