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Заммэра Северодонецка оштрафовали на 1122 гривны за получение 140 тысяч «отката»

11 января 2021, 13:44

Заммэра Северодонецка оштрафовали на 1122 гривны за получение 140 тысяч «отката»

Северодонецкий городской суд Луганской области в конце 2020 года утвердил соглашение о признании виновности и назначил бывшему заместителю мэра Северодонецка по вопросам деятельности исполнительных органов совета 1122 гривны штрафа за получение 1,39 млн гривен «отката» от представителя ООО «Артбилдинг» за капремонт больницы. Об этом написало издание «Сегодня в Северодонецке» со ссылкой на приговор суда.

В апреле 2017 года управления здравоохранения Северодонецкого горсовета заказало «Артбилдинг» капремонт здания инфекционного отделения коммунального учреждения «Северодонецкая городская многопрофильная больница» за 1,39 млн гривен. Подрядчик выполнил работы и на основании подписанных заместителем городского головы заявок управления здравоохранения в 2017 году перечислило «Артбилдинг» 1,39 млн гривен.

В начале 2018 года заместитель мэра отказался от депутатского мандата, а согласно решению сессии горсовета от 31 января 2018 года, чиновник был уволен.

В то же время, согласно справке КУ «Северодонецкая городская многопрофильная больница», заместитель мэра с 31 января 2018 года по 16 февраля 2018 года находился на амбулаторном лечении и, в соответствии с положением Кодекса законов о труде, не прекратил трудовые правоотношения с Северодонецким горсоветом, поскольку из-за временной нетрудоспособности не получил трудовую книжку и полный расчет.

По данным следствия, в начале февраля 2018 года у заместителя мэра возник умысел на завладение чужим имуществом. Речь идет о деньгах «Артбилдинг» в сумме, равной 10% от суммы выполненных работ по договору подряда по ремонту помещений КУ «СМБЛ», что составляло 139 тысяч гривен.

«Заместитель мэра в телефонных разговорах с представителем "Артбилдинг" потребовал от фирмы передать ему в качестве благодарности за его влияние на решение вопроса оплаты выполненных ООО "Артбилдинг" в 2017 году подрядных работ сумму эквивалентную 10% (139 тысяч гривен), и за влияние на решение вопроса о дальнейшем участии предприятия в выполнении подрядных работ в 2018 году за бюджетные средства Северодонецкого горсовета. При этом, представитель ООО "Артбилдинг" воспринимал заместителя мэра как должностное лицо», — говорится в решении.

Правоохранители задержали помощника-консультанта после передачи денег для заместителя мэра.

Суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором Луганской области и бывшим заместителем городского головы Северодонецка по вопросам деятельности исполнительных органов совета и назначил обвиняемому 1122 гривны штрафа.

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