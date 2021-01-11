Ляшко: Локдаун продлят после 24 января в случае значительного роста заболеваемости

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что в Украине не предусматривается ни продление, ни ужесточение карантина после 24 января. Однако в случае значительного роста заболеваемости будут предприниматься дополнительные меры. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Еспресо TV».



«Этот вирус коварный и вирус новый. Великобритания перед вторым локдауном говорила, что мы закрываемся сейчас и откроемся на новогодние праздники. Но у них произошла мутация. Они открылись, неделю побыли без ограничений, и опять же пришлось закрываться. Поэтому и мы не можем гарантировать, что все будет так, как и прогнозировалось», — сказал Ляшко.



Он добавил, что с 25 января в стране ожидается стабилизация, а может и снижение уровня заболеваемости COVID-19.