На Донетчине заочно будут судить организатора сепаратистского «референдума»

Прокуратура завершила досудебное расследование в отношении мужчины, который причастен к организации сепаратистского «референдума» на территории Великоновоселковского района Донецкой области в мае 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Житель поселка Зеленый Гай подозревается в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК).



По данным следствия, 11 мая 2014 года он принимал участие в организации и проведении на территории района «референдума» в поддержку группировки «ДНР».



«Поскольку правонарушитель скрывается от следствия, его будут судить заочно. Сейчас обвинительный акт направлен в суд», — говорится в сообщении.



Максимальное наказание по указанной статье — до 10 лет лишения свободы. Приговор суда вступит в силу после задержания злоумышленника.