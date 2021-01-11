У Гослекслужбы нет информации о нелегальном ввозе в Украину вакцин от COVID-19

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками не располагает информацией о нелегальном ввозе в Украину вакцин от COVID-19. Об этом сообщил в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» глава службы Романа Исаенко.
«В случае поступления такой информации она безотлагательно будет передана в правоохранительные органы», — говорится в ответе Гослекслужбы.
В ведомстве также уточнили, что по состоянию на 6 января в Государственном реестре лекарственных средств отсутствовала какая-либо информация о регистрации вакцин от COVID-19.
Ранее издание «Страна» сообщало, что украинские топ-чиновники, политики и бизнесмены уже прививаются в Киеве вакциной от коронавируса, которую нелегально ввезли в Украину.
Вакцинация якобы проходит под грифом секретности на базе одной из частных клиник Киева. Стоимость нелегальной прививки от коронавируса составляет от 1 до 3 тысяч евро.
Служба безопасности Украины возбудила
уголовное дело по факту возможного ввоза в Украину лекарств под видом вакцины от коронавируса.