На Донбассе в результате обстрела погиб военнослужащий

В районе населенного пункта Пески в Донецкой области в результате обстрела погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.



«Украинской стороной СЦКК был задействован координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлена и направлена нота в СММ ОБСЕ», — отмечается в сообщении.

В штабе операции Объединенных сил зафиксировали два нарушения режима тишины со стороны пророссийских боевиков на Донбассе за минувшие сутки.