Боевики 6 раз открывали огонь. ВСУ ответили

С полуночи боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Под огнем оказались окрестности Павлополя, Авдеевки и Песок в Донецкой области. В результате обстрела вблизи Песок погиб военнослужащий.



Боевики использовали гранатометы, крупнокалиберный пулемет и снайперское оружие.



«На обстрелы противника украинские воины открывали огонь», — говорится в сводке.



В районе Красногоровки военные обезвредили беспилотник боевиков, который пересек линию соприкосновения.