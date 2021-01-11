Бригады частично устранили повреждения на водопроводе «Горловка-Торецк»

С 4 января без водоснабжения остается около 40 тысяч жителей Торецка, а также начеление городов Северное, Пивденное и частично поселка Щербиновка.



8 января боевики открыли огонь в направлении рабочей бригады КП «Вода Донбасса», в результате чего было сорвано восстановление участка водопровода «Горловка — Торецк». Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.