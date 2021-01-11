Мариуполец сообщил полицейским о «минировании» своего дома

В Центральном районе Мариуполя правоохранители обследовали жилой дом на наличие взрывоопасных предметов после сообщения о минировании. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донетчины.



10 января около 20:00 часов в полицию позвонил неизвестный, который заявил о наличии взрывчатки в жилом доме в Центральном районе. На место выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, взрывотехническая и кинологическая службы. Никаких взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили.



Позже была установлена личность звонившего. Им оказался 40-летний местный житель, владелец указанного домовладения, который находился в состоянии алкогольного опьянения.



В отношении него открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 УК (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.