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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 января

11 января 2021, 21:37

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 января

Ситуация с распространением COVID-19

Лаборатории Донецкой области сообщили о 153 больных коронавирусной болезнью. Всего зафиксировано 39 572 случая заболевания, из которых 31 250 человек выздоровели, 725 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области в течение двух дней выявлено 167 заболевших коронавирусной болезнью. Десятеро заболевших ранее умерли от осложнений, заявили в группировке «ДНР». Всего там признают 16 209 случаев заболевания COVID-19, из которых 9243 человека выздоровели, 1448 — умерли.

В Луганской области подтверждено 140 новых случаев коронавируса и один летальный случай. С начала пандемии — 12 115 случаев COVID-19. Из них выздоровели — 8607, умерли 334 человека.

Группировка «ЛНР» заявила о трех летальных случаях вследствие COVID-19 за сутки. Всего формирование подтверждает 2 243 случая заражения коронавирусом: 1 840 человек выздоровели, 194 — умерли.

На «КПВВ» Новотроицкое оборудован медицинский пункт, где можно сдать быстрый тест на антиген коронавируса во время въезда на подконтрольную украинскому правительству территорию.

Политика

Обновление Минских соглашений — необходимое предварительное условие для любого дальнейшего прогресса в окончании войны между Россией и Украиной, считает вице-премьер-министр, глава Минреинтеграции Алексей Резников.

Минреинтеграции обнародовало драфт законопроекта о переходном правосудии для Крыма и отдельных районов Донбасса. Предусматривается, что политика переходного правосудия продлится 25 лет после деоккупации.

Экономика

Группировка «ДНР» заявила, что в 2020 году подконтрольные ей предприятия экспортировали продукцию в 12 стран мира.

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