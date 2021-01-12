Сутки на Донбассе: обстрелы и гибель украинского военного

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе десять раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий погиб. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Уточняется, что вблизи населенного пункта Пески незаконные вооруженные формирования вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки боевики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а у Павлополя — из станковых противотанковых гранатометов, подчеркнули в штабе.

Там добавили, что вблизи обоих населенных пунктов Водяное — и на Приазовье, и недалеко от Донецка, боевики совершили несколько провокационных выстрелов из стрелкового оружия, а вблизи Донецка — еще и из снайперского оружия. Вследствие обстрелов погиб один украинский военнослужащий.

Подчеркивается, что украинские военные несколько раз открывали ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону в СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

С начала текущих суток, 12 января, украинской стороной зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Так, в районе населенных пунктов Водяное, что недалеко от Донецка, и Песков НВФ обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия. А неподалеку последнего — еще и из автоматических станковых гранатометов. Указано, что украинские военные открывали ответный огонь. Боевых потерь среди украинских военных нет.



В свою очередь в группировке «ДНР» заявили про обстрел 11 января подконтрольного им села Спартак на окраине Донецка. Сегодня, как утверждают в «ДНР», был обстрелян из минометов поселок Жабуньки рядом с бывшим аэропортом Донецка.



С 27 июля и до вечера 10 января Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала не менее 5 780 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. Уточняется, что речь идет про 2 503 взрыва, 678 пролетевших неопределенных боеприпасов, 78 вспышек дульного пламени, 54 осветительные ракеты, а также не менее 2 467 очередей и выстрелов.