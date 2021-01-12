Коронавирус на Донетчине: 159 новых случаев и шесть смертей

За минувшие сутки в Донецкой области выявили еще 159 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Кроме этого, за последние нескольких дней из-за осложнений умерли шесть человек: в Бахмутской, Часовоярской, Добропольской, Кураховской, Волновахской и Мирненской громадах.



73 заболевших выявили в Мариупольской ОТГ, 23 в Краматорской, 17 в Угледарской, 14 в Волновахской, шесть в Покровской, пять в Лиманской, по четыре в Бахмутской, Мангушской и Марьинской ОТГ, по двое в Ольгинской, Кураховской и Добропольской ОТГ, по одному в Мирноградской, Селидовской и Александровской ОТГ.



С начала пандемии на Донетчине без учета неподконтрольной территории зафиксировано 39 731 случай заболевания, из которых 31 250 человек выздоровели, 731 — умер.