В «ДНР» заявили о 16 смертях и почти 300 новых случаях коронавируса

В отдельных районах Донецкой области за минувшие сутки выявили 289 случаев заболевания COVID-19. Об этом заявили в так называемом минздраве группировки «ДНР».



От осложнений умерли 16 пациентов.



Всего с начала пандемии «ДНР» признала 16 498 случаев заболевания. Из них на лечении находится 5 290 пациентов, 9 744 человека выписаны, 1 464 умерли.



Кроме этого, за сутки выявлено 122 случая пневмоний, на 58 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 98. Всего на лечении 1884 пациентов с пневмониями, из них 692 на кислородной поддержке (+27 за сутки).



Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости на неподконтрольных территориях.