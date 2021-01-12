ОБСЕ зафиксировала новые мины на дороге под Докучаевском

Миссия ОБСЕ зафиксировала 8 января новые противотанковые мины у оккупированного Докучаевска Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



«На автодороге T0509 между н. п. Докучаевск (неподконтрольный правительству, 30 км к юго-западу от Донецка) и н. п. Березовое (подконтрольный правительству, 31 км к юго-западу от Донецка), на расстоянии около 3,5 км к западу от Докучаевска, БПЛА СММ дальнего радиуса действия впервые зафиксировал 10 противотанковых мин, прикрепленных к доске», — говорится в отчете.



По оценке наблюдателей, боеприпасы принадлежат вооруженным формированиям.