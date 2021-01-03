Сегодня состоится встреча Ермака и Козака в рамках Нормандского формата по Донбассу

Сегодня в Берлине состоится встреча советников лидеров Нормандского формата (Украина, Германия, Франция, Россия). В столицу Германии уже прибыл заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак, передает ТАСС.



От Украины во встрече примет участие глава Офиса президента Андрей Ермак. Его пресс-секретарь Дарья Заривная сообщила «Интерфакс-Украина», что Ермак уже прибыл в Берлин.



Ожидается, что стороны обсудят реализацию итогов парижского саммита лидеров Нормандского формата 2019 года.



Предыдущая встреча советников «нормандской четверки» прошла 11 сентября 2020 года в Берлине.



Сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ближайшие дни на разных дипломатических уровнях будут происходить процессы, «которые покажут, действительно ли Россия готова к разговору».