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Сегодня состоится встреча Ермака и Козака в рамках Нормандского формата по Донбассу

Обновлено
12 января 2021, 12:09

Сегодня состоится встреча Ермака и Козака в рамках Нормандского формата по Донбассу

Сегодня в Берлине состоится встреча советников лидеров Нормандского формата (Украина, Германия, Франция, Россия). В столицу Германии уже прибыл заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак, передает ТАСС.

От Украины во встрече примет участие глава Офиса президента Андрей Ермак. Его пресс-секретарь Дарья Заривная сообщила «Интерфакс-Украина», что Ермак уже прибыл в Берлин.

Ожидается, что стороны обсудят реализацию итогов парижского саммита лидеров Нормандского формата 2019 года.

Предыдущая встреча советников «нормандской четверки» прошла 11 сентября 2020 года в Берлине.

Сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ближайшие дни на разных дипломатических уровнях будут происходить процессы, «которые покажут, действительно ли Россия готова к разговору».

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