Ремонтники продолжают устранять порывы на водопроводе «Горловка-Торецк» в «серой» зоне

В Донецкой области ремонтная бригада КП «Вода Донбасса» продолжает устранять порывы в «серой» зоне на водопроводе «Горловка-Торецк». Об этом сообщили в военно-гражданской администрации города Торецк.
Отмечается, что сейчас ведутся сварочные работы, которые осложняются в связи с необходимостью откачки воды вокруг места порыва.
Информация по завершению ремонтных работ и восстановления водоснабжения будет сообщена дополнительно.
Фото: военно-гражданская администрация Торецка
4 января произошел порыв на водопроводе «Горловка-Торецк». Без водоснабжения остались около 38 тысяч жителей пяти населенных пунктов.
Ремонтные бригады регионального управления 6 января устранили два повреждения на водопроводе в безопасной зоне, но для возобновления подачи воды необходимо устранить повреждения в «серой» зоне.
8 января в районе пгт Пивденное боевики обстреляли бригаду ремонтников.
Ремонтные бригады 9 января снова попытались ликвидировать порыв, а 10 января обследовали участок водопровода за пределами Пивденного и обнаружили четыре порыва.