Ремонтники продолжают устранять порывы на водопроводе «Горловка-Торецк» в «серой» зоне

Фото: военно-гражданская администрация Торецка

В Донецкой области ремонтная бригада КП «Вода Донбасса» продолжает устранять порывы в «серой» зоне на водопроводе «Горловка-Торецк». Об этом сообщили в военно-гражданской администрации города Торецк.



Отмечается, что сейчас ведутся сварочные работы, которые осложняются в связи с необходимостью откачки воды вокруг места порыва.



Информация по завершению ремонтных работ и восстановления водоснабжения будет сообщена дополнительно.

Фото: военно-гражданская администрация Торецка

4 января произошел порыв на водопроводе «Горловка-Торецк». Без водоснабжения остались около 38 тысяч жителей пяти населенных пунктов.



Ремонтные бригады регионального управления 6 января устранили два повреждения на водопроводе в безопасной зоне, но для возобновления подачи воды необходимо устранить повреждения в «серой» зоне.



8 января в районе пгт Пивденное боевики обстреляли бригаду ремонтников.



Ремонтные бригады 9 января снова попытались ликвидировать порыв, а 10 января обследовали участок водопровода за пределами Пивденного и обнаружили четыре порыва.