СМИ: Подаренная Лаврову икона из Луганска может стоить 12,5 млн евро

300-летняя золотая икона, похищенная в Луганске и подарена министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову во время визита в Боснию, может стоить 12,5 млн евро. Об этом сообщает боснийский телеканал BN TV.



По данным источников, близких к окружению главы президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, позолоченная старинная икона Николая Чудотворца сохранялась в банковском сейфе в Banke Srpske. Однако, как она оказалась в банке, который затем обанкротился, неизвестно.



Согласно информации источников, Додик хотел «вернуть в Россию то, что им принадлежало, и таким образом еще больше укрепить свои связи с этой страной».

14 декабря 2020 года президент Боснии и Герцеговины Милорад Додик на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подарил ему 300-летнюю позолоченную икону, на которой есть штамп УССР. Местные издания, ссылаясь на слова Додика, писали, что икону нашли в Луганске.



Экс-глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской Драган Савич утверждал, что икону вывезли из оккупированной части Донбасса через Россию и Сербию.



В ответ 16 декабря посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило властям официальную ноту с требованием предоставить полную информацию о ситуации и объяснить, что это за икона и как она попала в Сараево.



Министерство культуры Украины отмечало, что печать на иконе указывает, что она принадлежит Украине.



25 декабря икону привезли в Сараево.