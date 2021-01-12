Ремонтные работы на водоводе «Горловка-Торецк» завершены. Воду в домах обещают 13 января

Ремонтные бригады завершили работы на водоводе «Горловка-Торецк». Сейчас начато заполнение системы водовода под небольшим давлением. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.



Предполагается, что полное восстановление схемы водоснабжения с последующей подачей воды потребителям ожидается в 8:00 13 января.



Авария на водовде «Горловка-Торецк» произошла 4 января. В результате около 38 тысяч жителей города Торецк и соседних поселков остались без водоснабжения.



8 января были начаты ремонтные работы в «серой» зоне, после получения письменных гарантий безопасности. Однако в этот же день режим тишины дважды был нарушен.



В «серой» зоне работникам КП «Вода Донбасса» было разрешено проводить работы только в светлое время суток в сопровождении представителей СММ ОБСЕ и пиротехнического расчета ГСЧС Украины.