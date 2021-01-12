Воевавшему против ВСУ боевику «ДНР» грозит 15 лет тюрьмы

Правоохранители завершили специальное досудебное расследование против жителя села Красная Поляна Великоновоселковского района Донецкой области. Он обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях и террористической организации.



Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донетчины.



Расследованием установлено, что весной 2014 года мужчина вступил в «батальон Восток», а позже в «Казачий Союз войска Донского». Находясь на должности стрелка, около года злоумышленник воевал против Вооруженных Сил Украины в районе городов Дебальцево, Углегорск, поселках Пески и Спартак, а также на территории Донецкого аэропорта.



Сейчас обвинительный акт против боевика «ДНР» направлен в Красноармейский районный суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы в случае признания его вины судом.



Из сообщения прокуратуры непонятно, был ли обвиняемый задержан или о подозрении ему сообщено заочно.