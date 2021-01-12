В Луганской области — еще 47 заболевших COVID-19 и трое умерших

За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 47 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



В результате осложнений умерли 74-летняя женщина из города Лисичанск, 66-летний мужчина из Северодонецка и 71-летний мужчина из Старобельского района.



15 новых случаев заболевания выявили в Северодонецке, 11 в Старобельском районе, десять в Лисичанске, пять в Попаснянском районе, по два в Кормянском, Новоайдарском районах и Рубежном.



За все время исследований коронавирус в области лабораторно подтвержден у 12 162 человек. Из них выздоровели — 8787, лечатся — 3038, умерло 337 человек.



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 29,7%.