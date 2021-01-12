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Россия оказалась в тройке торговых партнеров Украины в 2020 году

12 января 2021, 15:38

Россия оказалась в тройке торговых партнеров Украины в 2020 году

Товарооборот Украины с другими странами в 2020 году составил 103,4 миллиарда долларов, что на 7 миллиардов меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Наибольшим торговым партнером Украины является Китай, также в тройку вошла Россия.

Страны, из которых больше всего импортировали товары в Украину: Китай — 8,3 миллиарда долларов, Германия — 5,1 миллиарда долларов и Россия 4,6 миллиарда долларов. Экспортировали из Украины больше всего в Китай — 7,1 миллиарда долларов, Польшу — 3,3 миллиарда долларов, Россию — 2,7 миллиарда долларов.

Основу экспорта Украины составили зерновые, черные металлы, жиры и масла животного или растительного происхождения. А в страну преимущественно завозились такие категории товаров, как минеральное топливо, нефть и продукты ее переработки, машины, оборудование и механические устройства, наземный транспорт.

В 2020 году импорт товаров в Украину сократился на 10,3% до 54,2 миллиарда долларов, экспорт товаров сократился на 1,7% до 49,2 миллиарда долларов.

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