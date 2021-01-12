«ЛНР» ограничила посещение храмов для борьбы с коронавирусом

Группировка «ЛНР» ввела новые требования к религиозным организациям для борьбы с распространением COVID-19. Об этом сообщается на сайте «правительства ЛНР».



Так, предусматривается ограничение на участие в богослужениях, религиозных обрядах и церемониях населения старше 65 лет, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями.



Обязательное ношение защитных масок предписывается не только посетителям, но и священнослужителям во время исповеди.



Также требуется соблюдение мер социального дистанцирования, не менее 1,5 метра, помещениях и на территории религиозных организаций.

Всего с начала пандемии в «ЛНР» признали 2 243 случая заражения коронавирусом. Из них с полным выздоровлением выписали 1 845 человек, 195 пациентов умерли.