Штаб ООС: Боевики восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток, потерь нет

Проссийские боевики восемь раз нарушили режима прекращения огня на Донбассе с начала текущих суток, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



«В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное, что у Донецка, российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия, а вблизи Песок, кроме этого же вооружения применили и автоматические и станковые противотанковые гранатометы», — говорится в сообщении.



Кроме того, противник открывал огонь в районе населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Водяное и Верхнеторецкое. На участках ответственности оперативно-тактической группировки «Север» наблюдалась тишина.



«На многочисленные обстрелы противника наши воины несколько раз открывали огонь. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет», — добавили в штабе ООС.



Отмечается, что о фактах нарушения режима прекращения огня сообщили представителям ОБСЕ.