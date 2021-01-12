По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 января

Ситуация с распространением COVID-19

За минувшие сутки в Донецкой области без учета неподконтрольной территории выявили 159 заболевших COVID-19. За последние нескольких дней из-за осложнений умерли шесть человек. С начала пандемии зафиксировано 39 731 случай заболевания, из которых 31 250 человек выздоровели, 731 — умер.



В отдельных районах Донецкой области за минувшие сутки выявили 289 случаев заболевания COVID-19. От осложнений умерли 16 пациентов, заявили в группировке «ДНР». Всего там подтверждают 16 498 случаев заболевания:9 744 человека выписаны, 1 464 — умерли.



В Луганской области лабораторно подтверждено 47 новых случаев COVID-19. За все время исследований коронавирус выявлен у 12 162 человек. Из них выздоровели — 8787, умерло 337 человек.



Группировка «ЛНР» признает2 243 случая заражения коронавирусом. Из них выздоровели 1 845 человек, 195 пациентов умерли, один из них — за минувшие сутки.



Политика



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