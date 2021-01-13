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На Донбассе ранен украинский военный при обстреле

13 января 2021, 08:11

На Донбассе ранен украинский военный при обстреле

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский военнослужащий. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Там уточнили, что из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия боевики вели огонь в сторону украинских позиций неподалеку Песок и Водяного, что у Донецка. Вблизи Песок также велся огонь и из гранатометов различных систем.

В пригороде Авдеевки незаконные вооружённые формирования открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Красногоровки — из станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку Верхнеторецкий — из крупнокалиберных пулеметов.
Рядом с населенным пунктом Водяное, что на Приазовье, и Павлополем велся огонь из ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку Водяного — и из автоматических станковых гранатометов.

Недалеко от населенного пункта Золотое-4 боевики стрелял из автоматического станкового и ручного противотанкового гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела украинских военнослужащий получил осколочное ранение. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, состояние его здоровья — удовлетворительное.

В штабе подчеркнули, что военные несколько раз открывали огонь в ответ.

Боевики группировки «ЛНР» сообщили, что вчера был обстрелян район подконтрольного им Золотого-5 из ручного противотанкового гранатомета.

С начала текущих суток, 13 января, украинская сторона нарушений режима прекращения огня не зафиксировала.

С 27 июля по 11 января Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в общей сложности не менее 5 836 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе установлено 2 539 взрывов, 686 пролетевших неопределенных боеприпасов, 79 вспышек дульного пламени и 54 осветительные ракеты, а также не менее 2 478 очередей и выстрелов.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.

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