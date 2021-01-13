В Украине выявили более 6400 заболевших коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в Украине выявили 6 409 случаев заболевания коронавирусом. При этом 14 503 человека выздоровели, а 195 умерли.



Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зафиксировано 1 130 839 заболевших коронавирусом. Из них 826 871 человек выздоровел, а 20 214 скончались.



За день наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (906), Запорожской (529), Харьковской (521), Одесской (513) и Полтавской (356) областях.



Вчера сообщалось о 5 116 заболевших коронавирусом.

В Украине с 8 января начал действовать жесткий карантин, который продлится 17 дней — до 24 января 2021 года включительно. Власти ожидают, что это поможет не допустить распространение коронавирусной инфекции после новогодних праздников.



Глава Минздрава Степанов выступил за продление жесткого карантина после 24 января.