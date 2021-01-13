На Донбассе стреляли в беспилотник наблюдателей ОБСЕ

Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подвергся обстрелу на подконтрольной группировке «ЛНР» территории Луганской области. Об этом говорится в отчете миссии.



Находясь вблизи блокпоста незаконных вооруженных формирований примерно в 2 километрах к юго-западу от Молодежноего, наблюдатели слышали 6 выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно в 1–1,5 километрах к северо-западу.



По оценке наблюдателей, огонь вели в направлении БПЛА, который пролетал в этот момент на расстоянии примерно 1,4 километра к северо-западу от местоположения патруля Миссии. Команда СММ приземлила беспилотник и покинула этот район.



В ОБСЕ указали, что о полете беспилотника сообщали заранее.