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На Донбассе стреляли в беспилотник наблюдателей ОБСЕ

13 января 2021, 09:37

На Донбассе стреляли в беспилотник наблюдателей ОБСЕ

Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подвергся обстрелу на подконтрольной группировке «ЛНР» территории Луганской области. Об этом говорится в отчете миссии.

Находясь вблизи блокпоста незаконных вооруженных формирований примерно в 2 километрах к юго-западу от Молодежноего, наблюдатели слышали 6 выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно в 1–1,5 километрах к северо-западу.

По оценке наблюдателей, огонь вели в направлении БПЛА, который пролетал в этот момент на расстоянии примерно 1,4 километра к северо-западу от местоположения патруля Миссии. Команда СММ приземлила беспилотник и покинула этот район.

В ОБСЕ указали, что о полете беспилотника сообщали заранее.

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