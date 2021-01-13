«ДНР» заявила о 319 новых случаях COVID-19. Умерли 25 человек

В отдельных районах Донецкой области за минувшие сутки выявили 319 случаев заболевания COVID-19. Об этом заявили в так называемом минздраве группировки «ДНР».



От осложнений умерли 25 пациентов.



Всего с начала пандемии «ДНР» признала 16 817 случаев заболевания. Из них на лечении находится 5 426 пациентов, 9 902 человека выписаны, 1 489 умерли.



Кроме этого, за сутки выявлено 122 случая пневмоний. Из них госпитализирован 95. Всего на лечении 1843 пациентов с пневмониями, из них 696 на кислородной поддержке (+29 за сутки).



Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости на неподконтрольных территориях.