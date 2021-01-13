Автобус, ехавший на Донбасс, попал в ДТП под Ростовом. Погибли два человека

В Ростовской области утром на трассе М4 «Дон» в аварию попал автобус, следовавший из Москвы в один из городов Донбасса. В результате ДТП двое человек погибли, трое — пострадали. Об этом сообщает МВД РФ в Ростовской области.



«РИА Новости» отмечает, что автобус вез пассажиров из Москвы в неподконтрольный Украине Луганск.



По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта. В автобусе было 15 человек. В российской полиции отметили, что пассажиры — граждане Украины. На месте работают спасатели.