Кулеба высказался за включение США в переговоры по Донбассу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил за включение США в нормандский формат. Об этом он сказал в интервью «Обозревателю».



«Для изменения нормандского формата требуется согласие всех его участников. Безусловно, еще более активная вовлеченность США в вопрос прекращения российской агрессии и деоккупации наших территорий будет очень полезной и эффективной. А вот в каком именно формате она может происходить — этот вопрос дипломатии», — отметил глава МИД.



Кулеба добавил, что украинская сторона постоянно работает над проведением встречи лидеров нормандского формата, однако Россия «ведет переговоры в таком стиле, чтобы эта встреча откладывалась».

Политические советники лидеров стран нормандского формата 12 января провели очередную встречу в Берлине.



Представитель России на переговорах «нормандских советников» Дмитрий Козак заявил, что по итогам сегодняшних консультаций в Берлине «похвастаться нечем». У Зеленского назвали дискуссию советников в нормандском формате непростой, но конструктивной.