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Онлайн-сервис впервые выиграл тендер на показ футбольных евркоубков в Украине. До этого их транслировали каналы Ахметова

13 января 2021, 13:50

Онлайн-сервис впервые выиграл тендер на показ футбольных евркоубков в Украине. До этого их транслировали каналы Ахметова

Сервис трансляции видеоконтента через интернет Megogo официально подтвердил, что выиграл тендер на показ в Украине матчей футбольных турниров УЕФА среди клубных команд на три сезона — с 2021 по 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба Megogo.

Начиная со следующего сезона, сервис будет транслировать Лигу чемпионов, Лигу Европы и новый турнир — Лигу конференций. Первым станет показ матча за Суперкубок УЕФА 10 августа 2021 года.

По данным СМИ, сумма тендерного предложения победителя стала рекордной для Украины и составляет от 20 до 30 миллионов евро.

В тендере Megogo сопеничал с каналами «Футбол 1/2/3» («Медиа Группа Украина»), «Воля-Кабель», Sweet.tv, Setanta Sports и «1+1».

Сейчас еврокубки в Украине транслируются телеканалами «Футбол» и кабельным оператором Volia. Трансляции последнего также доступны на Megogo.

Останутся ли каналы «Медиа Группы Украины», принадлежащей Ринату Ахметову, со следующего сезона без еврокубков, пока непонятно. Директор телеканалов «Футбол» Александр Денисов допустил, что им удастся договориться с Megogo о показе матчей по сублицензии.

Холдинг Ахметова транслировал матчи Лиги чемпионов с 2007 года сначала на телеканале «Украина», а затем на «Футболах».

Сервис Megogo был основан в 2011 году бывшим топ-менеджером Правекс Банка Владимиром Боровиком. Сейчас услуги компании доступны в 15 странах постсоветского пространства. По собственным данным Megogo, их ежемесячная аудитория достигает 58 миллионов уникальных пользователей. Штаб-квартира компании находится в Киеве.

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