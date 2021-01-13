В Краматорске арестовали мужчину, торговавшего боеприпасами

В Краматорске мужчине, которого подозревают в незаконном хранении и продаже оружия, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.



Досудебным расследованием установлено, что в октябре 2020 года и январе 2021 года 40-летний житель Славянска, находясь в одном из микрорайонов Краматорска, продал покупателю-оперативнику 3 гранаты типа РГД-5 и Ф-1 с запалами к ним и 684 патрона, в том числе с бронебойно-зажигательными и трассирующими пулями.



За такой взрывоопасный «товар» злоумышленник получил денежные средства в сумме более 11 тысяч гривен.



В ходе обысков по месту жительства подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли 24 патрона и картонную коробку с сухим веществом, похожим на марихуану.



Ранее оперативники Нацполиции задержали группу военнослужащих ВСУ за торговлю оружием. Они проходят службу в Донецкой и Одесской областях.