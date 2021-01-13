Путин объявил о начале массовой вакцинации от ковида в России со следующей недели

Массовая вакцинация от коронавируса в России должна начаться со следующей недели. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания с правительством, которое транслировал телеканал «Россия 24»



Ссылаясь на отчет Кабмина, Путин отметил, что промышленность уже превысила плановый объем выпуска вакцины.



«Поэтому прошу вас уже со следующей недели приступать к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график этой работы», — сказал он.



Вице-премьер России Татьяна Голикова пообещала, что массовая вакцинация стартует с 18 января. По ее словам, до конца этого месяца в гражданский оборот поступит 2,1 миллиона доз вакцины.