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Коронавирус на Луганщине: 228 новых больных и 5 смертей

13 января 2021, 16:34

Коронавирус на Луганщине: 228 новых больных и 5 смертей

В Луганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждили 228 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще пять больных. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.

География выявленных заболеваний: Лисичанск — 55, Рубежное — 23, Северодонецк — 55, Беловодский район — 4, Белоукраинский — 7, Кременской — 10, Марковский — 1, Меловский — 11, Новоайдарский — 12, Новопсковський — 10, Попаснянский — 3, Сватовский — 26, Старобельский — 8, Троицкий — 3.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 71-летний мужчина из города Лисичанск, 82-летняя женщина из Рубежного, 79-летний и 82-летний мужчины из Северодонецка, 67-летний мужчина из Попаснянского района.

За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 12 390 человек. Из них выздоровели — 9 005; лечатся — 3 043 (410 — стационарно, 2 633 — амбулаторно). Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерли 342 человека.

За минувшие сутки в Украине выявили 6 409 случаев заболевания коронавирусом. При этом 14 503 человека выздоровели, а 195 умерли.

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