Беспилотник ОБСЕ был обстрелян на Приазовье

Вблизи неподконтрольного правительству Лебединского Донецкой области был открыт огонь в направлении беспилотника ОБСЕ. Об этом сообщается в отчете миссии за 12 января.



«Находясь ориентировочно в 2 км к западу от Лебединского для проведения полета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) малого радиуса действия, наблюдатели слышали 17 очередей из крупнокалиберного пулемета и 15 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии примерно в 1–2 км к северу», — говорится в отчете.



По оценке миссии, огонь вели в направлении БПЛА. Наблюдатели благополучно приземлили БПЛА и остались в этом районе.



Отмечается, что о запуске аппарата сообщалось заранее.