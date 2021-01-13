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Беспилотник ОБСЕ был обстрелян на Приазовье

13 января 2021, 22:45

Беспилотник ОБСЕ был обстрелян на Приазовье

Вблизи неподконтрольного правительству Лебединского Донецкой области был открыт огонь в направлении беспилотника ОБСЕ. Об этом сообщается в отчете миссии за 12 января.

«Находясь ориентировочно в 2 км к западу от Лебединского для проведения полета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) малого радиуса действия, наблюдатели слышали 17 очередей из крупнокалиберного пулемета и 15 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии примерно в 1–2 км к северу», — говорится в отчете. 

По оценке миссии, огонь вели в направлении БПЛА. Наблюдатели благополучно приземлили БПЛА и остались в этом районе.

Отмечается, что о запуске аппарата сообщалось заранее.

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