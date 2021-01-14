Рост заболеваемости: в Украине выявили почти 8 тысяч случаев ковида за сутки

За минувшие стуки в Украине выявили 7 925 новых заболевших коронавирусом. При этом 10 192 человека выздоровели, а 162 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии COVID-19 в стране зафиксировали 1 138 764 случая инфицирования. Из этого числа выздоровели 837 063 человека, а умерли 20 376.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (794), Донецкой (588), Запорожской (554), Львовской (482) и Николаевской (460) областях.



Четвертый день подряд в Украине растет число выявленных случаев заболевания ковидом. 11 января сообщалось о 4 288 заболевших, 12 января — о 5 116, а 13 января — о 6 409 новых инфицированных.