В Донецкой области подтверждено еще 587 случаев COVID-19. Восемь пациентов умерли

За минувшие сутки в Донецкой области выявили еще 587 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Отмечается, что из-за осложнений умерли восемь человек — три пациента в Константиновской ОТГ, по одному в Северской, Новогродовской, Бахмутской, Селидовской и Краматорской ОТГ.



190 заболевших выявили в Мариупольской ОТГ, 125 в Славянской, 103 в Краматорской, 31 в Бахмутской, 30 в Светлодарской, 27 в Покровской, 14 в Константиновской, 13 в Мангушской, восемь в Северской, семь в Торецкой, по шесть в Часовоярской и Дружковской ОТГ, пять в Авдеевской, четыре в Волновахской, три в Никольской, по два в Сартанской, Мирноградськой, Марьинской, Селидовской, Новогродовской и Очеретинской ОТГ, по одному в Лиманской, Андреевской и Добропольской ОТГ.



С начала пандемии на Донетчине без учета неподконтрольной территории зафиксировано 40 506 случаев заболевания, из которых 31 250 человек выздоровели, 753 — умерли.