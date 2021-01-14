«ЛНР» сообщила о 200 умерших от коронавируса

За сутки в отдельных районах Луганской области выявили 9 случаев инфицирования коронавирусом. Кроме того, один ранее заболевший скончался.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ЛНР». За все время пандемии там признают 2 289 заболевших коронавирусом. При этом 1 882 человек выздоровели, а 200 человек скончались.



Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости ковидом на неподконтрольной территории. При этом глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай утверждал, что «ЛНР» занижает реальную статистику.