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«ДНР»: 341 заболевший и 25 умерших от коронавируса за сутки

14 января 2021, 11:05

«ДНР»: 341 заболевший и 25 умерших от коронавируса за сутки

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявили 341 заболевшего коронаврусом. Кроме того, от осложнений умерли 25 ранее заболевших.

Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».

За все время исследований там подтверждают 17 158 заболевших коронавирусом. Их них 9 999 человек выздоровели, 1 514 умерли. Продолжают болеть 5645 пациентов.

Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости ковидом на неподконтрольной территории.

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На подконтрольной Украине части Донецкой области выявили 40 506 случаев заболевания ковидом, из которых 31 250 человек выздоровели, 753 — умерли.

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