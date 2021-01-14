Хомчак: Если война закончится, нам придется выстраивать отношения с РФ

После окончания войны на Донбассе Украине так или иначе придется выстраиваться отношения с РФ. Однако российская сторона должна ответить за все преступления против ВСУ и гражданского населения. Об этом в интервью «Обозревателю» заявил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.



«Если будут приняты определенные политические решения, то нам придется со временем выстраивать отношения с "соседом" — Российской Федерацией. От этого никуда не деться. Однако за все преступления в отношении гражданского населения и военнослужащих Украины Россия должна ответить. За каждый разрушенный дом, сломанные судьбы и потерянные жизни наших людей», — сказал Хомчак.



По его мнению, в России живет много людей, которые прекрасно понимают, что происходит и кто развязал вооруженную агрессию против Украины.



«Нужно понимать, что с нами воюет кремлевская власть, а не весь российский народ... Много россиян поддерживает связь с украинскими родственниками и далеко не все ненавидят нашу страну. Хотя эту ненависть Кремль всеми силами пытается разжечь», — отметил он.