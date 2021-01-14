«Они нарушили все приказы». Главком ВСУ Хомчак раскрыл обстоятельства гибели трех морпехов на Донбассе

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак спустя полгода раскрыл обстоятельства гибели под Горловкой трех морских пехотинцев Дмитрия Красногрудя, Николая Илина и Ярослава Журавля.



«Начну с того, что всего этого вообще могло не случиться. Был запрет на то, чтобы ходить в "серую зону". Вообще выходить за свои позиции и лезть туда, где за шесть с половиной лет все нашпиговано минами, где все простреливается. Этот запрет нарушили Красногрудь, Журавель и еще два матроса, которые стояли на наблюдательном посту. Матросам по 20 лет и они со старшими товарищами полезли, куда запрещено», — сказал Хомчак в интервью «Обозревателю».



Он отметил, что точные причины такого поступка бойцов неизвестны, но есть предположения, что они хотели провести разведку.



«Четверо находились на наблюдательном посту. И вот они решили пойти. Инициаторами были Красногрудь и Журавель. Они были классными военными, прошли войну, все умели и знали. И вот они пошли предположительно в разведку, хотя им никто не давал никаких распоряжений. Они нарушили все приказы, которые были. Если вы хотели услышать, что произошло — тогда я прямо это говорю», — заявил Хомчак.



Он утверждает, что их командир не знал о том, что Красногрудь, Журавель и два молодых матроса отправились в «серую зону».



«Командир батальона — их хороший друг, прошел с ними всю войну. Но он не знал. Первым шел командир разведвзвода Дмитрий Красногрудь, за ним — сержант Ярослав Журавель, а потом уже те два молодых матроса. После того, как подорвался Красногрудь, Журавель сказал матросам, что надо уходить, помочь уже ничем не смогут. Трое возвращаются на свою позицию, докладывают командиру батальона о произошедшем», — отметил Хомчак.



Далее, по его словам, был отправлен беспилотник, а потом с командиром бойцы приняли решение идти забирать тело Красногрудя. По установленному алгоритму заявили о ситуации через СЦКК и ОБСЕ, чтобы провести эвакуацию погибшего.



«Когда получают подтверждение от российско-оккупационых войск, тогда уже надевают белые каски, бронежилеты и идут. Среди них и офицеры СЦКК. Первым — Журавель, за ним офицер-сапер морской пехоты (на случай, если нужно разминировать тело, так как враг часто такое делает), потом остальные. Доходят до зоны видимости тела Красногрудя и в этот момент из кустов раздается очередь. Журавель падает. Группа вся возвращается», — продолжает главком ВСУ.



По информации Хомчака, бойцы сообщили, что Журавель погиб, а они вернулись, чтобы всю группу не подставить под удар. «Почему лейтенант, который был командиром второй группы (они шли еще вместе с Журавлем), принял решение оставить там воина? Я не знаю. В рамках уголовного производства сейчас идет расследование», — отметил он.

Хомчак добавил, что в таких случаях решение принимает тот, кто отвечает за ту территорию и операцию. «Так в армии есть и так должно быть, вы же понимаете меня. И если кто-то из "диванных воинов" думает, что это президент решил "оставить" военнослужащего — это не так», — подчеркнул он.



Далее, по словам главнокомандующего ВСУ, когда стало известно, что разведчик жив и оказывает себе медицинскую помощь, была сформирована новая группа для эвакуации Журавля. В эту группу вошли: лейтенант, который ходил еще с Журавлем, когда тот был ранен, и те же два матроса — все они пошли третий раз.

Дмитрий Красногрудь, Николай Илин, Ярослав Журавель

«Представьте себе нагрузку в тот день на 20-летних ребят. В первую очередь моральную. И все это под огнем противника — это же не по кабинету гулять. Эта группа разминулась на каких-то метров 50 с местом, где Журавель попал ранее в зону видимости, где мы его потеряли и где подорвался боевой медик Николай Илин ("Эстонец"). Где получил ранения лейтенант — командир группы. Два бойца, которые их прикрывали, успели отойти», — рассказал Хомчак.



Он выразил несогласие с утверждениями о том, что Журавля «не спасали» и отметил, что в резултате этой операции еще один военнослужащий погиб, а второй был ранен.



«Журавель исчез из виду. Я вам гарантирую, если бы видели, где он точно находится, то пошла бы еще одна группа. Но зная, что балка минировалась и нами, и противником на протяжении нескольких лет — нельзя было отправлять людей на верную смерть», — утверждает Хомчак.



Он пояснил действия командира батальона, который уже потерял Красногрудя, Журавля и Илина.



«И он должен был в никуда отправлять очередную группу? Его можно понять? Я также прекрасно понимаю отца Ярослава Журавля. К слову, он воевал со своим сыном, прошел войну. Отец имеет право предъявлять претензии кому угодно. Но я ставлю себя и на место того командира, который принимал решение. Отправил бы я кого-то, потеряв уже столько людей? Отправил бы на смерть? Тем более, когда там все простреливается. Потому откровенно говорю: если бы Красногрудь и Журавель не пошли, всего этого бы не произошло. Все началась с их нарушения. Это синдром военных. Такое бывает на войне... Я это знаю», — добавил Хомчак.



При этом главком ВСУ подчеркнул, что Красногрудь и Журавель «достойно прошли всю войну, были действительно храбрыми и отважными», поэтому президент наградил их посмертно.

13 июля боевики «ДНР» обстреляли группу украинских военнослужащих 35-й бригады морской пехоты, которая пыталась провести согласованную эвакуацию тела своего сослуживца — командира взвода Дмитрия Красногрудя, который погиб при подрыве накануне. Эвакуационная группа была в белых касках и с опознавательными знаками. В результате обстрела пострадали двое бойцов, один из которых, Ярослав Журавель, остался в «серой зоне» и впоследствии скончался. Кроме того, в результате подрыва погиб военный медик, гражданин Эстонии Николай Илин.



15 июля боевики передали тело Красногрудя. 17 июля «ДНР» передала тело Илина, а 19-го — тело Журавля.



По факту случившегося прокуратура Донецкой области начала расследование по факту нарушения боевиками законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.