ЕСПЧ принял иск Украины против России в деле, касающемся нарушений прав человека в Крыму

Европейский суд по правам человека большинством голосов признал жалобу Украины на Российскую Федерацию о нарушении прав человека в Крыму «частично приемлемой» к рассмотрению по существу. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном в четверг судом.



Отмечается, что решение будет сопровождаться приговором на более позднем этапе.



Суд определил масштаб рассматриваемого вопроса и постановил, что должно было быть решено, было ли приемлемо к рассмотрению предполагаемое нарушение прав человека Россией в Крыму в период с 27 февраля 2014 года по 26 августа 2015 года.



Суд постановил, что не призван решать, был ли «прием» Крыма, согласно российскому законодательству, в состав России законным с точки зрения международного права.



Суд отмечает, что этот вывод не предубеждает решения в отношении вопроса об ответственности России по Конвенции в отношении обжалуемых действий, что относится к этапу рассмотрения дела Судом по существу.



В ЕСПЧ напомнили, что дело основано на двух жалобах Украины против России, поданных в 2014 и в 2015 годах. В июне 2018 года жалобы объединили в одно дело под названием «Украина против России (относительно Крыма) по заявлению № 20958/14».