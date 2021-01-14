В Луганской области нашли тайник с артснарядами и взрывчаткой

В Луганской области Служба безопасности Украины выявила скрытый арсенал с военными боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



«Из схрона, обустроенного в лесополосе на выезде из Северодонецка, правоохранители изъяли 13 тротиловых шашек общим весом более 5 килограммов, и 12 артиллерийских снарядов разного калибра. Также выявлено 6 гранатометных выстрелов ПГ-9 и ВОГ-25 и свыше 4000 патронов», — говорится в сообщении.



Предварительно установлено, что тайник устроили боевики в 2014 году.



Мероприятия по изъятию арсенала сотрудники СБУ проводили совместно с ГСЧС.