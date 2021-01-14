Коронавирус на Луганщине: 214 новых случаев COVID-19 и три смерти

За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 214 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще трое больных — три женщины 45-ти, 66-ти и 85-ти лет из города Лисичанск. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



69 новых случаев заболевания выявили в Северодонецке, 53 в Лисичанске, 22 в Станично-Луганском районе, 17 в Новопсковском, 15 в Троицком, 14 в Рубежном, 13 в Сватовском районе, восемь в Кормянском и три в Новоайдарском районе.



За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 12 604 человек. Из них выздоровели — 9136, лечатся — 3123, умерли 345 человек.



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 28,8%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 14 января в Украине 1 138 764 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 376 летальных, 837 063 пациента выздоровели.