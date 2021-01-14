Директора одной из шахт «Лисичанскугля» подозревают в неуплате 4,5 млн гривен налогов

Директора одной из шахт акционерного общества «Лисичанскуголь» подозревают в неуплате более 4, 5 млн гривен налогов. Об этом сообщили в пресс-службе Луганской облпрокуратуры.



По данным следствия, руководитель предприятия в течение декабря 2018-января 2019 года, несмотря на наличие средств на счетах предприятия, уклонялся от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. В целом, в госбюджет не поступило более 4,5 млн гривен.



Сейчас должностному лицу сообщено о подозрении в уклонении от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование (ч. 2 ст. 212-1 УК Украины).



Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на три года.

Одному из бывших руководителей госпредприятия «Первомайскуголь» вручили подозрение в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.