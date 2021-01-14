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Механизм не отработан. После сдачи теста на антиген коронавируса на КПВВ все еще — самоизоляция

14 января 2021, 15:59

Механизм не отработан. После сдачи теста на антиген коронавируса на КПВВ все еще — самоизоляция

Необходимость уйти на какое-то время на самоизоляцию после сдачи экспресс-теста на антиген коронавируса во время пересечения КПВВ пока еще остается, поскольку процедура снятия гражданина с контроля программы «Вдома» еще не усовершенствована. Об этом во время брифинга рассказал директор департамента гражданской защиты, мобилизации и обороны работы ДонОДА Игорь Бойко.

«К сожалению, на сегодня еще механизм не определен. Те представители медицинской службы, которые находятся на КПВВ, пока не имеют доступа к программе, чтобы сразу снять этого человека с контроля», — сказал он.

Бойко отметил, что после прохождения паспортного контроля на территории КПВВ и сдачи теста, пересекающие линию соприкосновения обязаны установить программу «Вдома» и отправиться на самоизоляцию. Если же установить приложение не позволяют технические возможности — на обсервацию.

«После определения положительного или отрицательного теста, представители медицинской службы смогут вносить какие-то изменения в программу "Вдома"», — резюмировал он.

В Донецкой области сдать экспресс-тест въезжающие через КПВВ «Новотроицкое» смогут уже с пятницы, 15 января.

Ранее в Минздраве поясняли, что результаты экспресс-теста на антиген, проведенные на КПВВ, будут передаваться в Центр гражданского здоровья, а оттуда попадать в приложение «Вдома», благодаря чему самоизоляция будет прекращаться автоматически. Однако на всю эту процедуру потребуется определенное время — человек не сможет прервать самоизоляцию прямо на КПВВ в случае негативного результата теста.

Кабинет министров 5 января внес изменения в правила прекращения самоизоляции лицами, которые вернулись из неподконтрольных Украине территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.

Как и ранее, самоизоляция прекращается после завершения 14 дней при отсутствии симптомов, а также после получения отрицательного ПЦР-теста. Но теперь самоизоляцию можно прекратить после получения отрицательного экспресс-теста на антиген, который был проведен после пересечения КПВВ. Такое экспресс-тестирование является бесплатным.

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